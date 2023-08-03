إقامة حواجز أمام المحكمة الفيدرالية قبيل وصول ترامب

أقيمت حواجز أمام مبنى محكمة فيدرالية في واشنطن ليلة الأربعاء، استعدادا لوصول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ومثوله أمام المحكمة اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة الفيدرالية، اليوم الخميس، للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضده حول محاولات إلغاء نتائج انتخابات 2020، وعرقلة عمل الكونغرس والتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول.

ووجهت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى، مساء الثلاثاء، تهما للرئيس السابق، دونالد ترامب، قد تؤدي إلى سجنه لفترة طويلة جدا في حالة إدانته.

المصدر: AP + وكالات