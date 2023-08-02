رصد عملية إخلاء مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي

قام ضباط الشرطة الأمريكية بإخلاء مبنى مجلس الشيوخ في واشنطن من الأفراد على خلفية ورود تقارير عن إطلاق نار بداخله.

وتلقى الموظفون والصحفيون العاملون في المبنى رسائل عبر بريد إلكتروني، تأمرهم بالاحتماء في غرف مغلقة والتزام الصمت وقطع جميع الأجهزة الإلكترونية.

ورصد شهود عيان عشرات سيارات الشرطة تطوق منطقة مبنى مجلس الشيوخ.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة العاصمة واشنطن أغلقت مبنى مجلس الشيوخ وأخلت المكاتب بعد تلقي مكالمة عبر خط الطوارئ 911، تفيد باحتمال وقوع تهديد أمني.

المصدر: AP + وكالات