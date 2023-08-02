إيران تباشر مناورات عسكرية مفاجئة في الخليج

أطلق الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية مفاجئة في الخليج، صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة السفن والطائرات المسيرة ووحدات الصواريخ.

وذكرت وكالة "فارس" أن هذه المناورات تحمل اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا"، حيث تستهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية" للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية.

كما تسعى أيضا إلى تنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة والبحرية الجوية، إلى جانب الحرب الإلكترونية والرد السريع والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجو فضائية في الحرس الثوري.

المصدر: وكالات