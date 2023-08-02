مروحية بيلاروسية تشارك في إخماد حريق هائل التهم مجمعا صناعيا في تركيا

ساعدت أطقم مروحية "مي-8" البيلاروسية في إخماد حريق هائل اندلع في مجمع صناعي بمنطقة إيناغول بمدينة بورصة شمال غربي تركيا.

واجتاح الحريق قرابة 10 مصانع تنتج منسوجات وغيرها من المنتجات، حيث اتسعت ألسنة اللهب بسرعة بسبب الرياح.

ووحسب وسائل الإعلام التركية، فإن فرق الإطفاء تبذل قصارى جهودها لمنع انتشار الحريق إلى مصانع أخرى في المنطقة الصناعية المنظمة، فيما تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب بعد 8 ساعات.

المصدر: وكالات