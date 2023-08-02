القمر العملاق النادر يضيء السماء

أضاء القمر العملاق سماء دول العالم ليلة الأربعاء حيث رصدت هذه الظاهرة النادرة في كل من روسيا ودول أوروبية وإيران والصين وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

والقمر العملاق معروف أيضا كالقمر المكتمل وهو أقرب إلى الأرض من المعتاد. وهذه الليلة اقترب القمر إلى الأرض على مسافة 222159 ميلا (357.530 كم). وسيكون القمر أقرب إلى الأرض في ليلة 30 أغسطس، على بعد 222043 ميلا فقط. ولن تكرر هذه الظاهرة حتى عام 2037، وفقا لعالم الفلك الإيطالي جيانلوكا ماسي.

المصدر: AP