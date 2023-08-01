تدمير مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو

سجلت كاميرات المراقبة في مدينة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو صوت انفجار ناتج عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي لإحدى المسيرات الأوكرانية التي تم إطلاقها اليوم الثلاثاء لاستهداف منشآت بموسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من هذا اليوم، إن نظام الدفاع الجوي دمر مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق منطقتي أودينتسوفو ونارو فومينسك بمقاطعة موسكو.

وأضافت أنه تم أيضا تعطيل مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة عليها، تحطمت في منطقة مجمع "موسكو سيتي" للمباني غير السكنية.

المصدر: RT