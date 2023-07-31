سحب سفينة شحن سيارات محترقة قبالة سواحل هولندا

ذكرت الحكومة الهولندية، اليوم الإثنين، أن سفينة شحن تحمل آلاف السيارات تحترق في بحر الشمال منذ ما يقرب من أسبوع تم سحبها بعيدا عن السواحل الهولندية.

وستبقى السفينة المحترقة في مكان جديد في بحر الشمال بينما تقرر أطقم الإنقاذ خطواتها التالية.

وقالت وزارة البنية التحتية وإدارة المياه إن سفينة فريمانتل السريع وصلت اليوم الاثنين إلى نقطة إرساء شمال جزيرتي أميلاند وشيرمونيكوج الهولنديتين، في وقت أبكر من المتوقع بفضل التيارات المواتية.

يخطط فريق الإنقاذ للصعود إلى السفينة المحترقة "في أقرب وقت ممكن" لإجراء التفتيش.

وتحترق السفينة التي تحمل 3783 سيارة جديدة من ألمانيا إلى سنغافورة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: AP