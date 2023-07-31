"باغي" ودراجة رباعية.. عسكريون روس يستخدمون مركبات قتالية "غير تقليدية"

نشرت الدفاع الروسية لقطات فيديو تظهر عناصر من القوات المحمولة جوا الروسية وهم يستخدمون وسائل قتالية "غير تقليدية" في معارك العملية العسكرية الخاصة.

وفي الجزء الأول من الفيديو يدمر جنود روس موقع مراقبة للأوكرانيين في الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون، بإطلاق صاروخ من نظام "كورتيت" مضاد للدبابات مركب على متن عربة "باغي" Buggy.

وفي الجزء الثاني يقدم جنود روس دعما ناريا لفصائل هجومية على محور زابوروجيه باستخدام قاذفة قنابل "آ غ ي إس -17" مركبة على دراجة رباعية.