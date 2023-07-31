جنود "المشاة المجنحة" يدمرون موقعا للمراقبة الأوكرانية بصاروخ موجه

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قالية ينفذها المظليون الروس على عربات صغيرة مزودة بأنظمة مضادة للدبابات وقاذفات قنابل في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

واكتشف المظليون الروس نقطة مراقبة لتشكيلات أوكرانية في منزل مهجور بمنطقة جسر أنتونوفسكي، حيث كانت تطلق النار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وتوجهت القوات الروسية المحمولة جوا على متن عربة "باغي" المزودة بمنظومة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" إلى المنطقة المحددة ودمرت مركز المراقبة الأوكراني بصاروخ موجه.

وفي اتجاه زابوروجيه، تقوم قوات الإنزال الروسية بأداء مهامها القتالية باستخدام الدراجات البخارية المجهزة بقاذفة القنابل الأوتوماتيكية أجس-17 "بلاما".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية





