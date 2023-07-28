منح ضباط وجنود روس أوسمة وميداليات للبطولات التي أظهروها في صد الهجمات الأوكرانية

قلد نائب وزير الدفاع الروسي فيكتور غوريميكين، جنود روس ميداليات وأوسمة استحقاق لبطولاتهم وبسالتهم في صد الهجمات الأوكرانية على محور مقاطعة زابوروجيه وتكبيدهم قوات كييف خسائر فادحة.

وتم منح أوسمة الشجاعة وميداليات "البسالة" و"جوكوف" و"سوفوروف" وميداليات "الشجاعة" لضباط وجنود المنطقة العسكرية الجنوبية وضباط وجنود أسطول البحر الأسود على الشجاعة والبسالة والبطولة التي أظهروها أثناء تنفيذ مهام قتالية للحفاظ على المواقع أثناء هجوم المتطرفين الأوكرانيين على المواقع الروسية.

وشكر غوريميكين العسكريين على مساهمتهم وشجاعتهم ومثابرتهم واحترافهم في أداء مهامهم. وقال: "نحن فخورون بكم ونثق بأننا سوف تهزم العدو معكم".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن مشاة البحرية والقوات الجنوبية تظهر بطولة منقطعة النظير وتلحق خسائر فادحة بالمعدات العسكرية والأفراد لدى القوات الأوكرانية.

أشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قد صعدت من وتيرة عملياتها القتالية في اتجاه زابوروجيه، إلا أن القوات المسلحة الروسية ومجموعة القوات الجنوبية تمكنت من صد الهجمات الأوكرانية، وتكبد الجيش الأوكراني خلال معارك يوم أمس أكثر من 200 شخص، وبلغت خسائر الجيش الروسي أقل بعشرة أضعاف.

وقد أصدر بوتين أوامره لتقليد عدد من الجنود الأبطال، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، الأوسمة وألقاب الشرف من وزارة الدفاع.

المصدر: RT