رئيس الإمارات وشيوخ آل نهيان يؤدون صلاة الجنازة على جثمان سعيد بن زايد

أدى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صلاة الجنازة على جثمان أخيه الراحل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في البطين بأبوظبي.

وتوفي الشيخ سعيد، الذي كان يعاني من مشاكل صحية، يوم الخميس. وأعلنت المحكمة الرئاسية حدادا لمدة ثلاثة أيام، مع رفع الأعلام في جميع أنحاء البلاد ، اعتبارا من اليوم الخميس 27 يوليو وحتى نهاية يوم السبت 29 يوليو.

المصدر: رابتلي