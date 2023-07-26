احتراق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات إلى مصر

أظهرت لقطات جوية نشرها خفر السواحل الهولندي، اليوم الأربعاء، حريقا اندلع على متن سفينة شحن تحمل ما يقارب 3000 سيارة في بحر الشمال، حيث كانت متوجهة إلى مصر.

وقال خفر السواحل إن أحد أفراد الطاقم لقي مصرعه وأصيب آخرون، مؤكدا أنه يعمل على إنقاذ السفينة من الغرق.

واستخدمت القوارب والمروحيات لإخلاء أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 من السفينة، بعد أن فشلوا في إخماد النيران. وقالت المصادر إن سفينة الشحن كانت متجهة من ميناء بريمين في ألمانيا إلى مصر.

المصدر: AP