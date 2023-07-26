لحظة انهيار رافعة وسط نيويورك بعد اندلاع النيران فيها

انهار صباح اليوم الأربعاء، ذراع رافعة بناء في منهاتن بوسط مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن اشتعلت النيران فيه، فيما اصطدم بمبنى مجاور متسببا بإصابة عدة أشخاص.

وحسب عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، فإن الحادث أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة.

وحاول سائق الرافعة إطفاء الحريق بنفسه، لكنه اضطر إلى الفرار بعدما فشل في ذلك، فيما استخدم رجال الإطفاء المتمركزون على سطح مبنى آخر الخراطيم لإخماد النيران، كما أغلقت الشوارع المحيطة بموقع الحادثة أمام حركة المرور.

المصدر: AP