الأمواج تجرف حوالي 100 حوت طيار على الشاطئ الأسترالي

جرفت الأمواج حوالي 100 حوت طيار على شاطيء بأستراليا، حيث نفق ما يقارب نصفها صباح اليوم الأربعاء، رغم محاولات خبراء الحياة البرية والمتطوعين لإنقاذها.

وشوهد سرب من الحيتان الطيارة طويلة الزعانف لأول مرة صباح يوم الثلاثاء، حيث كانت تسبح بالقرب من شاطئ تشينز شرقي مدينة ألباني.

وغطت الحيتان الشاطئية مساحة كبيرة من الخط الساحلي بعد عدة ساعات.

وأقامت إدارة التنوع البيولوجي والحفظ والجذب بولاية غرب أستراليا مخيما ليليا لمراقبة الحيتان.

وقال خبراء الحياة البرية إن السلوك غير المعتاد للحيتان يمكن أن يدل على اضطرابات أو مرض داخل السرب.

المصدر: AP