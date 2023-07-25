حرق القرآن.. باكستانيون ينتقمون من السويد (فيديو)

دان قادة الكنائس في باكستان تصرفات بعض المسلمين الذين رسموا العلم السويدي على مراحيض القرفصاء، احتجاجا على حادث حرق القرآن في ستوكهولم الشهر الماضي.

وقال رئيس الأساقفة الكاثوليك في باكستان، جوزيف أرشد: "ندين هذا التصرف بشدة، الجميع مدعوون لاحترام دين بعضهم البعض ورموزهم الدينية".

In Sweden they burned the Koran, so in Pakistan they painted the toilets with the Swedish flag. 😂🤦‍♂️ pic.twitter.com/uGtDnWSDnG — Trollstoy (@Trollstoy88) July 23, 2023

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بفيديوهات تظهر باكستانيين يحتفلون بصناعة مرحاض يحمل العلم السويدي وهو عبارة على صليب أصفر على خلفية زرقاء.

Make In Pakistan innovation, paints Sweden 🇸🇪 flag on toilet bowl so momins can do tatti on it 😕



pic.twitter.com/3zicJg0gZ9 — Gen Syed Asim Munir (parody) (@JungjooGernail) July 23, 2023

المصدر: "ucanews"