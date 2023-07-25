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حرق القرآن.. باكستانيون ينتقمون من السويد (فيديو)

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حرق القرآن.. باكستانيون ينتقمون من السويد (فيديو)
علم السويد
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دان قادة الكنائس في باكستان تصرفات بعض المسلمين الذين رسموا العلم السويدي على مراحيض القرفصاء، احتجاجا على حادث حرق القرآن في ستوكهولم الشهر الماضي.

وقال رئيس الأساقفة الكاثوليك في باكستان، جوزيف أرشد: "ندين هذا التصرف بشدة، الجميع مدعوون لاحترام دين بعضهم البعض ورموزهم الدينية".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بفيديوهات تظهر باكستانيين يحتفلون بصناعة مرحاض يحمل العلم السويدي وهو عبارة على صليب أصفر على خلفية زرقاء.

حرق القرآن.. باكستانيون ينتقمون من السويد (فيديو)

المصدر: "ucanews"

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