اليونان.. مشاهد رهيبة لحرائق الغابات تقترب من الفنادق في جزيرة رودوس

سجل شهود العيان مشاهد رهيبة لاقتراب حرائق الغابات من شواطئ أحد الفنادق في منطقة لاردوس بجزيرة رودوس اليونانية.

ووصف المتحدث باسم إدارة الإطفاء اليونانية يانيس أرتوبيوس يوم السبت حرائق الغابات في رودس بأنها "الأصعب" في البلاد.

وأدت حرائق الغابات المستمرة في جزيرة رودوس لليوم الخامس على التوالي إلى إخلاء أربعة مواقع، بما فيها منتجعان ساحليان.

كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحرائق التهمت ثلاثة فنادق في الجزيرة.

المصدر: AP + رابتلي