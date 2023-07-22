سماع دوي طلقات نارية في مجمع فاخر بضواحي موسكو وسط أنباء عن الاستيلاء على المنزل

حيدت الشرطة الروسية شخصا مسلحا حصن نفسه داخل أحد المنازل بمجمع فاخر في ضواحي موسكو.

ونقلت وسائل إعلام أن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما، قد تسلل إلى أراضي المجمع اليوم السبت، واستولى على منزل خاص فيه، فيما قام ضباط إنفاذ القانون باقتحام المسكن بعد أن تجاهل الرجل دعواتهم للاستسلام وأطلق النار عليهم.

وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية في الحادثة، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به يعاني من اضطرابات عقلية.

المصدر: رابتلي