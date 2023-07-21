مظاهرة في بيروت للتنديد بتدنيس القرآن في السويد

نزل اليوم الجمعة آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، للتعبير عن غضبهم من تدنيس نسخة من القرآن في السويد مجددا.

ويأتي الاحتجاج استجابة لدعوة أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، في خطاب تلفزيوني الخميس، لتنظيم اعتصامات بعد صلاة الجمعة، مطالبا الحكومة اللبنانية بطرد السفير السويدي لدى بيروت.

وسبق أن قام المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا، بتمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية لنفس الشخص، بعد أن رخصت له السلطات السويدية باستهداف مقدسات المسلمين.

المصدر: AP + وكالات