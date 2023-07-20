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مشاهد جديدة لاقتحام السفارة السويدية في بغداد

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اقتحم محتجون السفارة السويدية في بغداد فجر يوم الخميس وأضرموا النار فيه احتجاجا على منح السلطات السويدية الموافقة على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وأظهرت لقطات اقتحام حشود المحتجين باحة السفارة السويدية في بغداد وتصاعد أعمدة الدخان من مبنى السفارة.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية أن الشرطة السويدية وافقت على طلب مظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم اليوم الخميس حيث من المخطط حرق مصحف وعلم العراق.

المصدر: AP

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