شاهد.. قوات الجيش السوداني تمشط حي العشرة جنوبي الخرطوم
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أظهر مقطع فيديو قوات العمل الخاص بالمدرعات وهي تمشط منطقة حي العشرة جنوبي الخرطوم وهي منطقة متاخمة لسلاح المدرعات التابع للجيش السوداني.
وفي وقت سابق، أعلن نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي أن الجيش منفتح على أي مبادرة جادة لوقف الحرب تضمن الحفاظ على السيادة الوطنية.
وعاد ممثلون للقوات المسلحة إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع، فيما دخلت الحرب بين الطرفين شهرها الرابع.
المصدر: RT