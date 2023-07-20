بنيران مشتركة.. المدفعية الروسية تدمر مدفع "كراب" البولندي ذاتي الدفع على محور كراسني ليمان

دمر القوات الروسية مدفع هاوتزر ذاتي الدفع غربي الصنع من طراز "كراب" بنيران مشتركة أطلقت من مدفعين ذاتي الحركة "مستا-إس" عيار 152 ملم على محور كراسني ليمان.

وبعد تلقي إحداثيات مكان الهدف، سارع المدفعيون إلى موقع إطلاق النار حيث وجهوا البنادق نحو الهدف وأطلقوا الطلقات النارية، مما أدى إلى تدمير مدفع ذاتي الدفع "كراب" المموه في الغابات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية