رئيس كوريا الجنوبية يصعد على متن غواصة نووية أمريكية

صعد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول على متن غواصة الصواريخ الباليستية الأمريكية ذات القدرات النووية "يو إس إس كنتاكي" التي وصلت إلى قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، جنوب شرقي سيئول.

ولأول مرة منذ أربعة عقود، رست غواصة "يو إس إس كنتاكي" المسلحة بأسلحة نووية في بوسان بكوريا الجنوبية.

وتزامن وصول الغواصة مع انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجموعة الاستشارية النووية والتي اتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي على إنشائها في قمة أبريل التي عقدت في واشنطن.

المصدر: وكالات