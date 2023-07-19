لحظة إنقاذ بحار أسترالي قضى شهورا في المحيط الهادئ

نشرت شركة صيد سمك التونة لقطات لعملية إنقاذ طاقم قاربها البحار الأسترالي، تيم شادوك، الذي قضى 3 أشهر في المحيط الهادئ بعد جرف المياه لزورقه.

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وأبحر زورق البحار الأسترالي من مدينة لاباز المكسيكية في أبريل الماضي متجها إلى بولينيزيا الفرنسية، إلى أنه انحرف عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية بعد أسابيع من الرحلة.

وقال شادوك إنه كان لديه كل ما يلزم، إلا أن العاصفة دمرت أجهزته الإلكترونية وفرص إعداد الطعام. ونجا هو وكلبه بيلا بفضل الأسماك النيئة.

المصدر: AP