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كرة نارية خضراء تضيء سماء لويزيانا الأمريكية (فيديو)

فيديوهات

كرة نارية خضراء تضيء سماء لويزيانا الأمريكية (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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التقطت كاميرات المراقبة المركبة أمام أحد المنازل في ولاية لويزيانا الأمريكية، مشهد لنيزك أضاء السماء في جنوب شرق الولاية باللون الأخضر.

وتحقق جمعية الأرصاد الجوية الأمريكية في المقطع المصور، الذي يظهر فيه كرة براقة من ضوء الأخضر تضيء الشارع الهادئ قرابة الساعة 4:30 فجرا.

 وبحسب ما ورد تم الإبلاغ عن هذه الظاهرة النارية من قبل العديد من السكان في المناطق المجاورة.

ووفقا لـAccuWeather، كانت الظاهرة "المبهرة" في الواقع نيزكا، حيث تم مشاهدة 29 منه في ست ولايات مؤخرا.

ومع ذلك، لم يقتنع المتفرجون ذوو "أفكار المؤامرة" بذلك، معتبرين أن ما تم التقاطه هو هبوط لمركبة فضائية UFO.

المصدر: "نيويورك بوست" + RT

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