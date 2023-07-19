كرة نارية خضراء تضيء سماء لويزيانا الأمريكية (فيديو)

التقطت كاميرات المراقبة المركبة أمام أحد المنازل في ولاية لويزيانا الأمريكية، مشهد لنيزك أضاء السماء في جنوب شرق الولاية باللون الأخضر.

وتحقق جمعية الأرصاد الجوية الأمريكية في المقطع المصور، الذي يظهر فيه كرة براقة من ضوء الأخضر تضيء الشارع الهادئ قرابة الساعة 4:30 فجرا.

Dazzling! A meteor lit up the sky in southeastern Louisiana yesterday morning! ☄️



Ring doorbell camera footage captured the incredible view from Gretna. The American Meteorological Society reported 29 sightings in 6 states! 🤩 pic.twitter.com/OFPkKTKLmx — AccuWeather (@accuweather) July 15, 2023

وبحسب ما ورد تم الإبلاغ عن هذه الظاهرة النارية من قبل العديد من السكان في المناطق المجاورة.

ووفقا لـAccuWeather، كانت الظاهرة "المبهرة" في الواقع نيزكا، حيث تم مشاهدة 29 منه في ست ولايات مؤخرا.

ومع ذلك، لم يقتنع المتفرجون ذوو "أفكار المؤامرة" بذلك، معتبرين أن ما تم التقاطه هو هبوط لمركبة فضائية UFO.

المصدر: "نيويورك بوست" + RT