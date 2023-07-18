5 قتلى وطفلان مفقودان جراء فيضانات اجتاحت بنسلفانيا الأمريكية

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم ولا يزال طفلان في عداد المفقودين بعد أن تسببت عاصفة رعدية قوية بحدوث فيضانات مدمرة في مقاطعة باكس بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وتواصل السلطات عملية البحث عن كونراد شيلز البالغ من العمر 9 أشهر وماتيلدا شيلز البالغة من العمر عامين، والتي كانت والدتهما من بين القتلى الخمسة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في توقف الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في نيويورك.

المصدر: رابتلي