العثور على جسم غامض على شواطئ أستراليا والسلطات تحقق

تحقق السلطات الأسترالية فيما إذا كان جسم أسطواني غامض بحجم سيارة صغيرة جرفته المياه على أحد الشواطئ الأسترالية خردة فضائية من صاروخ أجنبي.

وكانت الشرطة قد طوقت الجسم الغامض بعد العثور عليه في جرين هيد على بعد 250 كيلومترا شمال مدينة بيرث في وقت متأخر من يوم الأحد.

وذكرت وكالة الفضاء الأسترالية أنها على صلة بوكالات فضائية أخرى لتحديد الجسم الذي يبدو أنه مصنوع جزئيا من مادة منسوجة.

وقال خبير الطيران، جيفري توماس، إنه يعتقد أن الجسم قد يكون "تخزين الوقود" من صاروخ كان قد أطلق في وقت ما خلال العام الماضي.

كما قالت أندريا بويد، مهندسة في وكالة الفضاء الأوروبية، إن زملائها يعتقدون أن الجسم الذي جرفته المياه من المحيط الهندي سقط من صاروخ هندي أثناء إطلاق قمر صناعي.

وذكرت شرطة أستراليا الغربية في بيانها الصادر يوم الاثنين إن تحليلا كيميائيا حكوميا يشير إلى أن الجسم آمن وأنه "لا يوجد خطر حالي على المجتمع".

وكانت السلطات قد تعاملت في وقت سابق مع الجسم على أنه خطير وحثت الجمهور على الابتعاد عنه.

المصدر: AP