إنقاذ امرأة مسنة من مستنقع قرب بحيرة سمولينو في تشيليابينسك الروسية

وقعت امرأة مسنة تبلغ من العمر 74 عاما، في صباح يوم الثلاثاء، في أهوار مستنقع عند بحيرة سمولينو فيمقاطعة تشيليابينسك بوسط روسيا

وغطست المتقاعدة البائسة في المياه حتى رأسها، ولم تستطع الخروج بمفردها. وشاهد الحادث أحد ممارسي هواية صيد السمك وقام بالاتصال بخدمات الطوارئ في المنطقة.

وفعلا تمكن رجال الإنقاذ من انتشالها من المياه ونقلها إلى المستشفى القريب.

ولا يزال مجهولا كيف وقعت هذه المرأة المسنة في المستنقع.

المصدر: وكالات