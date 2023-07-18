الأردن.. إخماد حريق في مصنع للمواد البترولية والزيوت

تمكنت فرق الدفاع المدني في الأردن، فجر اليوم الثلاثاء من إخماد حريق شب في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمنطقة سهل الدبة في محافظة المفرق.

وشارك في عمليات مكافحة الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة وعدد كبير من الكوادر البشرية من مديرية دفاع مدني المفرق وبإسناد من مديريات دفاع مدني الزرقاء وشرق إربد والشرطة وقوات الدرك والتي عملت بتنسيق عالٍ الأمر الذي أسهم في التعامل مع الحادثة بكفاءة، ومكنها من السيطرة عليه بوقت قياسي.

الدفاع المدني ينجح بإخماد حريق كبير شب في مصنع للمواد البترولية والزيوت بمنطقة سهل الدبةhttps://t.co/665v9okDmU#الأردن#عمون#عاجلpic.twitter.com/cLYmE6gJ9k — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) July 18, 2023

المصدر: "عمون"