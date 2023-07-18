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الأردن.. إخماد حريق في مصنع للمواد البترولية والزيوت

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الأردن.. إخماد حريق في مصنع للمواد البترولية والزيوت
"عمون"
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تمكنت فرق الدفاع المدني في الأردن، فجر اليوم الثلاثاء من إخماد حريق شب في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمنطقة سهل الدبة في محافظة المفرق.

وشارك في عمليات مكافحة الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة وعدد كبير من الكوادر البشرية من مديرية دفاع مدني المفرق وبإسناد من مديريات دفاع مدني الزرقاء وشرق إربد والشرطة وقوات الدرك والتي عملت بتنسيق عالٍ الأمر الذي أسهم في التعامل مع الحادثة بكفاءة، ومكنها من السيطرة عليه بوقت قياسي.

المصدر: "عمون"

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