وادي الموت في كاليفورنيا يسجل درجات حرارة قياسية

تجتاح موجة حر شديدة وغير مسبوقة جزءا كبيرا من الولايات المتحدة، حيث سجلت بوادي الموت في كاليفورنيا مستويات قياسية بلغت 54 درجة مئوية يوم الأحد.

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية أن درجات الحرارة في وادي الموت الذي يربط وسط كاليفورنيا بولاية نيفادا، وصلت إلى 128 درجة فهرنهايت (53.33 درجة مئوية) يوم الأحد.

وحسب راندي سيفيرني، ممثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن أعلى درجة حرارة مسجلة على الأرض وصلت إلى 56.67 درجة مئوية في يوليو 1913 في وادي الموت.

وتم تسجيل درجات الحرارة عند أو فوق 54.44 درجة مئوية على الأرض بضع مرات فقط، معظمها في وادي الموت.

المصدر: AP