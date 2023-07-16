إجلاء آلاف الأشخاص من جزيرة لا بالما الكناري بسبب الحرائق

تم إجلاء أكثر من 2000 شخص من جزيرة لا بالما في جزر الكناري الإسبانية بسبب حريق غابات هائل.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحريق اندلع في وقت مبكر من صباح السبت ودمر بالفعل 4.5 ألف هكتار وأكثر من عشرة بيوت.

وتساهم الأحوال الجوية الحالية في المنطقة - الرياح القوية وارتفاع درجات حرارة الجو، في انتشار الحريق.

وتأتي حرائق الغابات وعمليات الإجلاء هذه، بعد ما يقرب من عامين من ثوران بركاني استمر 3 أشهر تسبب في دمار في لا بالما. بينما لم يقتل أحد، بل تم طمر حوالي 3000 مبنى إلى جانب العديد من مزارع الموز والطرق وأنظمة الري.

المصدر: RT