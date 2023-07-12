بالفيديو.. عواصف رعيدة تضرب ساحل سوتشي الروسية

تاريخ النشر:12.07.2023 | 13:00 GMT |
آخر تحديث:12.07.2023 | 13:14 GMT | فيديوهات
تشهد مدينة سوتشي وضواحيها جنوب غربي روسيا عاصفة رعدية غير مسبوقة، حيث يستمر هطول الأمطار الغزيرة مصحوبة بالبرد والسيول الجارفة.
المصدر: RT
أعلنت السلطات في مقاطعة زابوروجيه، عن استهداف مدينة توكماك في المقاطعة باستخدام الذخائر العنقودية، في أول استخدام لها بعد تزويد كييف بها.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من أن "الحرب العالمية الثالثة تقترب"، مشددا على أن روسيا سترد على قصف نفذته أوكرانيا بالذخائر العنقودية.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الجيش الروسي شن خلال اليومين الماضيين هجوما مضادا على محور كراسني ليمان، وتقدم بعمق 1.5 كيلومتر و2 كيلومتر على طول الجبهة.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إنه منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.
لخصت صورة واحدة ما تمخض عن قمة "الناتو" أمس الثلاثاء، حيث ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وحيدا قبيل التقاط صورة جماعية لزعماء دول الحلف وزوجاتهم.
أفادت وكالة "رويترز" بأن دول حلف شمال الأطلسي اتفقت على إعلان بشأن مسار انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
تحدثت الكاتبة المصرية، جورجيت شرقاوي، عن "كارثة جديدة" في مصر، وهي حفل "موت ماسوني" لمغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، في الأهرامات يوم 28 يوليو.
أكد خبيران مصريان في حديث لـRT أن حالة من الهلع والخوف تنتاب الغرب في وقت يستحيل معه أي هجوم مضاد في مواجهة القوات الروسية.
يشهد سوق الدواء المصري معاناة خلال الفترة الحالية بسبب نقص أدوية السكري، وهو ما يدق ناقوس الخطر نظرًا لما تمثله تلك الأدوية من أهمية لدى 11 مليون مريض سكر.
قبل قمة الناتو في فيلنيوس.. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه قرر تزويد كييف بصواريخ جديدة بعيدة المدى تسمح للقوات الأوكرانية بتوجيه "ضربات للعمق" (الروسي).
أكد وزيرالخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لصانع مقالب روسي انتحل شخصية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استحالة استعادة القرم، وحمّل كييف مسؤولية تفجير "السيل الشمالي".
صوتت روسيا ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا لمدة 9 أشهر.
أعربت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس عن تفهّمها التام لخيبة أمل الجانب الأوكراني في قرارات قمة "الناتو" في فيلنيوس، وقالت إن "هذا كل ما يمكن أن نقدمه".
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" خلال الأزمة لن يحدث "لأنه سيؤدي إلى اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وروسيا".
بذل بايدن وفريقه جهودا هائلة لانتزاع كلمة "نعم" من الرئيس التركي بعد أن أجبره الأخير على جملة من التنازلات وفق أسلي أيدينتاباس في واشنطن بوست.
وجهت الإعلامية المصرية سهير جودة في برنامجها "الستات" المذاع عبر قناة النهار رسالة شديدة اللهجة إلى ابنة الفنان إيمان البحر درويش بعد نشرها صورة والدها خلال الساعات الماضية.
علق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، على تعرض القارة الإفريقية لفالق كبير سيؤدي إلى انهيار سد النهضة الإثيوبي.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.
قال السفير الفرنسي بالقاهرة، مارك باريتي، إن لمصر نفوذا دوليا وثقلا، مؤكدا أن بلاده تنتظر منها استخدام علاقتها الجيدة مع روسيا لـ"إقناعها بضرورة وقف الحرب".
كلفت السلطات الكويتية "هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم" بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف مترجمة إلى اللغة السويدية، لتوزيعها في السويد.
تشهد العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستستمر يومين وسط ظروف دولية يسودها التوتر على خلفية أزمة أوكرانيا وجدل حول قبول عضويتها.
ذكرت تقارير إعلامية أن مسودة البيان الختامي لقمة حلف "الناتو" المنعقدة في فيلنيوس تتضمن بعض المطالب الأوكرانية، لكنها لا تشير إلى خطوات محددة لقبول عضوية كييف في الحلف.
قال، مصطفى الفقي، سكرتير رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إنه لا توجد "مطاعن ضخمة" ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
تعرض طبيب المنتخب الوطني الأمريكي السابق للجمباز، لاري نصار الذي يقضي عقوبة السجن على خلفية الاعتداء الجنسي، للطعن عدة مرات في سجنه، وفق وسائل إعلام أمريكية.
كشف رئيس مجلس الإدارة التنفيذية لشركة "أوراسكوم بيراميدز" للمشروعات عمرو جزارين لـRT، اقتراب مصر من إنجاز مشروع تطوير منطقة الأهرامات بالجيزة.
أعربت طهران عن احتجاجها للسفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف، على مضمون البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
شبّه المحلل السياسي ألكسندر نازاروف موافقة تركيا على انضمام السويد إلى "الناتو" باللعبة التي يمارسها بائع البوظة في تركيا، معتبرا أن الرئيس رجب طيب أردوغان راوغ في اتخاذ قراره.
حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية، سيضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية.
أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية.
يمكن كشف كل ما يعرفه غوغل عنك ببضع نقرات بسيطة على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر لديك.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "على شركائنا الأتراك ألا ينظروا إلى مسألة انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي بنظارات وردية، فلا أحد من الأوروبيين يريد رؤية تركيا بينهم".
وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة أمام جلسة النقاش العاجل حول "تصاعد أعمال الكراهية الدينية التي تتجلى في الانتهاك المتكرر للقرآن الكريم".
علقت صحيفة "واشنطن بوست" على انتقاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "تردد "الناتو" وضعفه" في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته، ووصفته بأنه "حاد وغاضب".
عبر السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، عن امتعاضه من "هوس" الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ"عدم استفزاز" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو".
حذر مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية بالأردن أحمد ملاعبة، من حدوث فالق كبير قد يشطر القارة الإفريقية إلى جزئين، ويخلق قارة جديدة.
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام المساهمات العقارية في المملكة.
انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "تردد "الناتو" وضعفه" في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته.
تلقى منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم ضربة قوية بشأن موقف نجمه محمود صابر من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
شهد وزير البترول المصري طارق الملا تسليم أول حفارة نفطية صنعت في مصنع الشركة المصرية الصينية لأجهزة الحفر بالعين السخنة.
أعلن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حيث أثمر عن مشروع عملاق فى بغداد.
حذرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر من التحديات الكبرى التي تواجه البلاد بسبب الزيادة السكانية المتسارعة.
فجرت صحيفة "موندوديبورتيفو" الإسبانية قنبلة مدوية حول بهوية المرأة التي أنجبت للبرتغالي كريستيانو رونالدو ابنه الأول كريستيانو جونيور.
أعلنت مديرة شؤون أوروبا بمجلس الأمن القومي الأمريكي أماندا سلوت، أن الرئيس جو بايدن وزعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيصدرون إعلانا مهمّا اليوم.
شكل إعلان حلف "الناتو" بعدم دعوة أوكرانيا للانضمام له إلا "حين يقرر الحلفاء ذلك وحين تتوافر الشروط"، تساؤلات عن سبب ذلك بينما قبل الحلف عضوية فنلندا والسويد.
وجه حازم محمد سليمان عمر، مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المصرية رسالة للشعب المصري عبر RT، بعد إعلان ترشحه لخوض الانتخابات المقبلة.
اعتبر نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان أن النظام الجمهوري لم يكن ناجحا في الدول العربية، لافتا إلى أن "تقسيم" اليمن يجب أن يُعاد.
كشف عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان وتنمية الأسرة المصري ترتيب بلاده من حيث عدد السكان بين دول العالم.
حذر المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور، من أن أوكرانيا معلقة بخيط رفيع وتقترب من نهايتها ولا شيء يمكن أن ينفعها.
تجتهد إدارة بايرن ميونيخ في البحث عن مصادر لتمويل صفقة هاري كين المنتظرة، في ظل رغبة العملاق الألماني في جلبه لملعب "أليانز أرينا" هذا الصيف.
دعا ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، الأوكرانيين إلى إدراك أن لا أحد مهتم بهم ولن تصبح أوكرانيا أبدا عضوا في حلف الناتو، وأن الغرب يضحّي بالأوكرانيين في مواجهة روسيا.
أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن الطروحات الحكومية تستهدف مصادر الدولة من النقد الأجنبي، وهناك خطة حكومية لترشيد الإنفاق.
أفادت وسائل إعلام سورية، بتسجيل انقطاع شامل لخدمات التيار الكهربائي عن العاصمة دمشق وضواحيها، إثر عطل تقني.
شارك مستخدمو "تيك توك" منذ عام 2020 فيديوهات لأنفسهم يقفزون من القوارب السريعة وغيرها، لكن مع ظهور تقارير مؤخرا حول مقتل 4 أشخاص في ألاباما، حذرت السلطات من هذا النشاط الخطير.
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من مجموعة السبع خاطئة وغاية في الخطورة، وتتعدى على أمن روسيا.
ودع الإعلامي النمساوي الشهير آرمين فولف، مشاهدي النشرة الإخبارية التي قرأها عليهم بسكب الماء على رأسه.
أفادت وكالة "رويترز" بأن فرنسا عازمة على إمداد أوكرانيا بنحو 50 صارخا بعيد المدى من طراز "سكالب".
لا يعد اليمن مسقط رأس القهوة الفعلي فحسب، بل يمكن القول إن اليمنيين هم من اكتشفوها واتقنوا زراعتها وتحميصها واحتكروا إنتاجها لقرنين من الزمن ولا يزال الصنف اليمني الأفضل في العالم.
أظهرت صور ومقطع فيديو عملية تدمير قافلة أخرى من معدات الناتو الممنوحة لأوكرانيا بمنطقة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه.
يعتبر شرب كوب من الماء الساخن والليمون الحامض أحد طقوس الصباح الأساسية بالنسبة لملايين الأشخاص، من بينهم بيونسيه وجنيفر أنيستون.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن عددا من الانفجارات دوت في أوديسا غرب البلاد.
ألقى أحد زعماء سكان أمريكا الأصليين في 5 أكتوبر عام 1813 لعنة على الرؤساء الأمريكيين وهو يحتضر، مشيرا إلى أن الموت سيلاحقهم جيلا بعد آخر بفاصل 20 عاما.
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة جديدة على نادي النصر السعودي، قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024.
كتبت صحيفة Haberler نقلا عن مسؤول تركي رفيع، أن تركيا حظيت بدعم غربي كامل يشمل رفع العقوبات وتحرير نظام التأشيرة، بعد إعلان أنقرة إحالة طلب انضمام السويد للناتو إلى البرلمان.
وصف قادة دول حلف شمال الأطلسي في البيان الختامي لقمة فيلنيوس، روسيا بأنها تمثل أكبر تهديد مباشر لأمن الحلف، مؤكدين عدم رغبتهم في مواجهة روسيا أو تشكيل تهديد لها.
تخيّم موجة حر حارقة على المنطقة المغاربية حيث لامست الحرارة في بعض المناطق الـ50 درجة، ما دعا السلطات إلى إصدار التحذيرات الصحية ولاسيما لكبار السن والمرضى.
قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إنه تم تنفيذ 3 صفقات متنوعة بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح مستثمرين أجانب ومصريين.
قضت محكمة لبنانية بحبس الإعلامية ديما صادق لمدة سنة على خلفية دعوى قدح وذم مقدّمة بحقها من رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل.
كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي سيبدأ يوم الجمعة المقبل، ويستمر لمدة شهرين.
رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالضمانات الأمنية لكييف من دول مجموعة السبع، مؤكدا رغم ذلك أنها لا تعوّض عضوية بلاده في "الناتو".
سجلت كاميرات المراقبة في مطار مقديشو لحظة هبوط عنيف لطائرة تابعة لشركة "هلا ايرلاين"، حيث كانت تحمل أكثر من 30 راكبا، خرجوا من الحادثة دون إصابات.
يُنتج مجمع "كينجال" (الخنجر) الصاروخي الروسي على دفعات بالكميات اللازمة لوزارة الدفاع الروسية.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مصير الصواريخ الفرنسية التي ستزود باريس كييف بها.
تخدم منظومات إس – 200" للصواريخ المضادة للجو في الجيش الأوكراني منذ مطلع التسعينيات بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.
ندّد الكرملين بإعلان الرئيس الفرنسي نية باريس تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، وأكد أن هذا القرار خاطئ ولن يؤثر على سير العملية العسكرية الروسية، بل سيفاقم مصير نظام كييف.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، كيف تمكّن الغرب من إخضاع أردوغان لإرادته، ولكن ليس دون مقابل.
عثر فريق علماء آثار دولي على معبد تحت الأرض فيه باب يؤدي إلى العالم السفلي تحت أنقاض مدينة ميتلا القديمة.
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على القضايا المثارة بشأن حقل الدرة (آرش) للنفط والغاز، المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تعليق على توسع الناتو، أن روسيا تتخذ الخطوات الجوابية المناسبة مع انضمام كل عضو جديد للحلف.
جدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إدانة الرياض قيام المتطرفين بحرق نسخ من القرآن، وذلك في مداخلة بجلسة النقاش الطارئة بمجلس حقوق الإنسان.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمدرعة "تيرميناتور" لإسناد الدبابات الملقبة بـ"حصادة الرؤوس"، تدك تجمّعات قوات كييف بمحيط مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.
أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي إنذارا بغارات في كييف وعدد من المقاطعات شمال وشرق البلاد، بحسب بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الانترنت.
ذكرت وكالة "رويترز" أن الهند تواصل التعاون مع روسيا على الرغم من استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أكثر من 65% من الأسلحة الهندية روسية الصنع.
حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي "غوغل كروم" من بعض التطبيقات الخطيرة التي تتيح ميزات إضافية إلى المتصفح عند تنزيلها، يمكنها سرقة بطاقتك الائتمانية.
أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بولندا غير مهتمة بضم أوكرانيا إلى الناتو، لأنها تريد الحصول على أراضي غرب أوكرانيا.
قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ينص على أن كل من صدر ضده حكم بات ونهائي لا يجوز له الترشح لانتخابات الرئاسة، حتى إذا حصل على رد اعتبار.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، إن المحادثات حول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الناتو، مجرد إهدار للوقت، وإشارة لروسيا بـ"وجود خلافات داخل الحلف".
أفادت وسائل الإعلام بأن طائرة ركاب انحرفت اليوم الثلاثاء عن المدرج فور هبوطها "المروّع" في مطار مقديشو الدولي.
كشفت وزارة الأمن الإيرانية تفاصيل عن "علاقة" بين جهاز التجسس الإسرائيلي (الموساد)، والمهاجر العراقي الذي دنس القرآن في السويد، سلوان موميكا.
ألقت الشرطة القبض على مدرب كرة قدم "معروف"في ولاية تينيسي بعد العثور على مقاطع فيديو له وهو يعتدي على أطفال فاقدي الوعي على هاتفه المحمول..
ذكرت صحيفة "آل موندو" أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، متهم بالاحتيال والتهرب الضريبي.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول إصرار واشنطن على تزويد أوكرانيا بكل ما لدى الأوروبيين من سلاح.
أعربت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن قلق بكين إزاء إعلان الناتو أنه "تحالف نووي" ما سيؤدي إلى زيادة حدة التوتر الإقليمي.
أعلنت الحكومة الباكستانية أن السعودية أودعت ملياري دولار في البنك المركزي الباكستاني، في دفعة مالية تشتد الحاجة إليها قبل اجتماع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ جديدة لباكستان.
تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع فيديو متداول للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى جانب زوجته يلينا زيلينسكايا، خلال التقاط صورة لهما إلى جانب رئيس ليتوانيا وزوجته خلال قمة "الناتو".
أعلن الإعلامي المصري الشهير، توفيق عكاشة، عن تعرض منزله للسرقة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على معاينتها.
حيثما تولي وجهك تسمع بجان دارك وما فعلته دفاعا عن فرنسا ضد الغزاة البريطانيين، لكن جان دارك فرنسا لا يعلم بها إلا القليل، ولم تكن أقل منها بطولة وشجاعة وفداء.
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات التركية الأمريكية.
كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبحث تزويد نظام كييف بصواريخ "أرض – أرض" الموجهة بعيدة المدى.
افتتح مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، أزماته مع فريقه الجديد مع عودة النجم البرازيلي نيمار إلى العاصمة الفرنسية عقب انتهاء الإجازة الصيفية.
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