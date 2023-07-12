 
مباشر

بالفيديو.. عواصف رعيدة تضرب ساحل سوتشي الروسية

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vo71

تشهد مدينة سوتشي وضواحيها جنوب غربي روسيا عاصفة رعدية غير مسبوقة، حيث يستمر هطول الأمطار الغزيرة مصحوبة بالبرد والسيول الجارفة.

إقرأ المزيد
الفيضانات والأعاصير تضرب سوتشي والمناطق المجاورة في جنوب روسيا (فيديو)
الفيضانات والأعاصير تضرب سوتشي والمناطق المجاورة في جنوب روسيا (فيديو)

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. قمة "الناتو" تصف روسيا بـ"أكبر تهديد" للحلف وقلق من طموحات الصين.. ميدفيدف يرد بحدة