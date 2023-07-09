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شاهد.. حراس مسلحون يرافقون كيليان مبابي أثناء زيارته قرية والده في الكاميرون

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نظم مشجعو نجم كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي، استقبالا حارا له أثناء زيارته قرية والده بونابيري في الكاميرون يوم السبت.

وأظهرت اللقطات حشدا كبيرا من الناس يهتفون ويعرضون لافتات تحمل صور مبابي ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، كما رصد كيليان مبابي وهو يركب قاربا تحت حراسة مشددة من أشخاص مسلحين.

ووصل مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلى الكاميرون، مسقط رأس والده، في أول زيارة له إلى البلاد منذ سنوات مراهقته.

المصدر: رابتلي

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