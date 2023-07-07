الوحدات الهجومية الروسية تقتحم خندقا للقوات الأوكرانية على أطراف كريمنايا

استولت الوحدات الهجومية التابعة للقوات الروسية المحمولة جوا على معقل مسلحين أوكرانيين على أطراف كريمنايا.

واقترب المظليون الروس من العدو المختبئ في الغابات من عدة اتجاهات وألقوا قنابل يدوية على معقل القوات الأوكرانية واقتحموا خنادقها.

وخلال الهجوم، حاول العسكريون الأوكرانيون الهروب إلى مخابئ، وألقى العديد منهم أسلحتهم واستسلموا. وتمت تصفية أولئك الذين قاوموا العسكريين الروس.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية