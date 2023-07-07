لقطات جوية لحريق يبتلع سفينة شحن أمريكية عليها آلاف السيارات

لقي اثنان من رجال الإطفاء مصرعهما وأصيب خمسة آخرون في حريق اندلع داخل سفينة شحن راسية كانت تنقل 5000 سيارة في ميناء نيوارك الأمريكي.

وقال رئيس الإطفاء روفوس جاكسون إن رجال الإطفاء عثروا على خمس إلى سبع سيارات مشتعلة داخل السفينة وحاولوا إخمادها إلا أنهم فشلوا في القيام بذلك، لأن رقعة الحريق اتسعت بسرعة من الطابق العاشر إلى الطابقين 11 و 12.

وبدأ المجلس الوطني لسلامة النقل وخفر السواحل الأمريكي تحقيقا في أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: AP