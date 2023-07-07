 
مباشر

لقطات جوية لحريق يبتلع سفينة شحن أمريكية عليها آلاف السيارات

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vn90

لقي اثنان من رجال الإطفاء مصرعهما وأصيب خمسة آخرون في حريق اندلع داخل سفينة شحن راسية كانت تنقل 5000 سيارة في ميناء نيوارك الأمريكي.

وقال رئيس الإطفاء روفوس جاكسون إن رجال الإطفاء عثروا على خمس إلى سبع سيارات مشتعلة داخل السفينة وحاولوا إخمادها إلا أنهم فشلوا في القيام بذلك، لأن رقعة الحريق اتسعت بسرعة من الطابق العاشر إلى الطابقين 11 و 12.

وبدأ المجلس الوطني لسلامة النقل وخفر السواحل الأمريكي تحقيقا في أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: AP

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا