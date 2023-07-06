بالفيديو.. هل تعاطى هانتر بايدن الكوكايين داخل البيت الأبيض خلال الاحتفالات بيوم الاستقلال؟

أثار بث الاحتفالات بيوم الاستقلال الأمريكي على شرفة البيت الأبيض، بمشاركة الرئيس الأمريكي وعائلته، أسئلة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رصدوا هانتر بايدن وهو يشم شيئا.

ولفت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الانتباه إلى السلوك الغريب لهنتر بايدن خلال الاحتفال بعيد استقلال الولايات المتحدة، حيث كان جو بايدن وعائلته يقفون في شرفة البيت الأبيض، عندما استدار هانتر فجأة وبدأ في فرك أنفه بشكل غريب.

وتزامن ذلك مع ورود الأنباء عن العثور في البيت الأبيض على مسحوق أبيض، تبين أنه كوكايين.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن هانتر بايدن، الذي سبق له أن اعترف بتعاطي المخدرات، كان موجودا في البيت الأبيض قبل العثور على المخدرات فيه.

المصدر: وكالات