احتجاجات باريس.. "اللصوص ليسوا من شمال إفريقيا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة فرنسية تعلق من نافذة منزلها على عملية سطو، خلال الاحتجاجات التي تشهدها باريس، إثر مقتل شاب من أصول جزائرية.

ووسط مزاعم بأن الاحتجاجات الكبيرة التي تشهدها فرنسا منذ أيام والتي تخللها عمليات سرقة، يقوم بها شبان من أصول عربية، قامت السيدة الفرنسية بتصوير عملية سطو على متجر "لاكوست"، وقالت: "اللصوص ليسوا من شمال إفريقيا".

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سيدة فرنسية تعلق من نافذة منزلها على عملية سطو على متجر لاكوست:

((اللصوص ليسوا من شمال إفريقيا))pic.twitter.com/mofbNGCdBx — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) July 2, 2023

المصدر: RT