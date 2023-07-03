خائف على نفسه.. حارق القرآن في السويد يوجه نداء عبر مواقع التواصل (فيديو)

انتشر فيديو عن مواقع التواصل الاجتماعي، للعراقي سلوان موميكا الذي حرق مصحفا في السويد في أول أيام العيد، أعرب فيه عن خوفه على نفسه، محملا السويد مسؤولية أمنه وحياته.

وقال موميكا في الفيديو: "حمل السويد مسؤولية أمننا وحياتنا لأن هناك تهديدات حقيقية دولية".

العراقي سلوان الذي ركل القرأن الكريم وحرقه . مرعوب وخائف على نفسه ويحمل السويد مسؤولية امنه وآمان حياته . pic.twitter.com/MpAlkDT2wP — منصور عبدالله محمد (@aboalamirb) July 2, 2023

المصدر: RT