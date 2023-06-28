لحظة انطلاق صاروخ "سويوز" الروسي حاملا 43 قمرا صناعيا إلى الفضاء

تاريخ النشر:28.06.2023 | 12:21 GMT |
آخر تحديث:28.06.2023 | 12:22 GMT | فيديوهات
شهدت قاعدة فوستوتشني شرقي روسيا إطلاق صاروخ "سويوز" يحمل قمر "ميتيور-ام 2-3" للدراسات الجوية والمائية، و42 قمرا أخرى.
المصدر: روسكوسموس
أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت تظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.
انتشر فيديو كـ"النار في الهشيم" على موقع تويتر بين أوساط الأمريكان والمستخدمين الغربيين، لمجموعة من الفتيات الروسيات يحتفلن بتخرجهن مع الشباب على أنغام أغنية "أنا روسي".
أفادت مراسلة RT أن المئات من جنود الاحتياط في الوحدة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا العصيان ورفض الخدمة حتى يتم وقف التشريعات القضائية.
قطع خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بثا مباشرا لمؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على قناة "فينيكس" التلفزيونية الألمانية.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في روسيا، على خلفية تصريحات السفير الإسرائيلي في أوكرانيا.
وجه أحمد الفضالي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كشف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو فحوى المفاوضات التي أجراها لوقف التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين في الـ24 من يونيو.
قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إنه لا ينبغي على الحلف الاستهانة بروسيا والتقليل من شأنها عقب محاولة التمرد المسلح الفاشلة التي قامت بها قوات "فاغنر" ليلة السبت الماضي.
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار جديد، يعيد 80٪ من الشعر لمرضى الثعلبة.
أفرجت السلطات المصرية عن رجل الأعمال الشهير رجب السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، حيث نشرت صورة مع بعض أفراد أسرته بعد خروجه من السجن.
نشر المحامي المصري أحمد أبو العلا ماضي، صورا تجمع رجل الأعمال الشهير رجب السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، مع بعض أفراد أسرته بعد خروجه من السجن.
قال أستاذ علم الأحياء في جامعة تكساس الأمريكية إنه طرد من الجامعة بعد محاضرة حول كيفية تحديد الجنس بواسطة كروموسومات X و Y.
حسم الأزهر الجدل المثار حول أن الأضحية لا تقتصر على الأنعام، بل يستطيع المسلم أن يضحي بكل ما هو مذبوح، مثل الدجاجة أو الديك أو أي طير.
نفت مصادر رسمية سورية لـ RT وجود أية نشاط حالي لشركة "فاغنر" على أراضي البلاد.
كان يمكن في أكثر من مناسبة للرصاصتين اللتين أشعلتا جحيم الحرب العالمية الأولى ألا تنطلقا، كما لو أن العناية الإلهية تعطي الفرصة تلو الأخرى كي لا تشتعل الحرب.
أشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، على الحجاج شخصيا لدى زيارته مشعر منى.
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برجال الأمن والجيش الروسي الذين تصدوا للتمرد المسلح الذي حاولت تنفيذه مجموعة "فاغنر" في الـ24 من يونيو الحالي.
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه هدد رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين بوقف المفاوضات التي دارت بينهما خلال ساعات التمرد. في حال مقتل أي مدني روسي.
قال الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون، إنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية حكم على نظام كييف بالفشل والخسارة أمام روسيا.
اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اجتماع لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في ولاية ماريلاند أن الصين تواجه مشاكل خطيرة للغاية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية حسب نشرة وزارة الدفاع اليومية.
أجرى علماء روس من المعهد المشترك للبحوث النووية مع نظرائهم من جامعة المنصورة المصرية، دراسة عينات صخرية من مناجم الذهب في صحراء مصر الشرقية.
رويدا رويدا تتكشف المعلومات وتظهر الحقائق حول التمرد الفاشل في روسيا الذي وُئد في مهده قبل أن تغرق البلاد بدماء أبنائها كما أرادوا لها حسب تصريحات الرئيس الروسي..
علق الخبير الاستراتيجي المصري والمشرف على مركز "آفاق" للدراسات اللواء محمد الغباشي، على تحذير دراسة إسرائيلية من أن سباق التسلح في الشرق الأوسط يهدد الأمن القومي الإسرائيلي.
أعرب عدد كبير من زعماء العالم العرب والأجانب عن وقوفهم مع القيادة الروسية في خطواتها لإحباط التمرّد المسلح، بينهم ولي العهد السعودي، وأمير قطر، ورؤساء الإمارات وتركيا وإيران.
علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على اجتماع الدول النووية الخمس في القاهرة على مستوى الخبراء مؤخرا.
أصدرت السفارة الروسية في القاهرة بيانا، اليوم الثلاثاء، تحذر فيه المصريين من نية أوكرانيا إحداث كارثة نووية كبرى.
كشفت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل جديدة عن انتحار الملياردير جيفري إبستين الذي توفي بالسجن في نيويورك في أغسطس 2019 قبل أن يحاكم بتهمة استغلال القاصرات جنسيا.
أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، عن دعمه للقيادة الروسية في حماية الشرعية والقانون في البلاد، على خلفية محاولة التمرّد المسلح.
يحتفل العالم الإسلامي اليوم الأربعاء بعيد الأضحى المبارك، حيث يؤدي المسلمون عامّة وقادة صلاة العيد.
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه لا شيئ يخشاه من مقاتلي "فاغنر"، وأن خبرتهم القتالية ستكون مفيدة للجانب البيلاروسي.
ألزمت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية المطاعم بالتخلي عن صناعة البيتزا في أفران الفحم، للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
تعتبر ممارسة النظافة الجيدة أمرا حيويا عندما يتعلق الأمر بمنع الروائح التي قد تأتي من التعرق وتراكم الأوساخ على الجلد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يستعدون لتسليم أسلحتهم الثقيلة لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا.
كشف الرئيس فلاديمير بوتين أن مجموعة "فاغنر" كانت تتلقى تمويلها الكامل من الدولة، وحصلت منذ مايو 2022 وحتى مايو 2023 على 86.262 مليار روبل (أكثر من مليار دولار).
يوجد في العالم أكثر من 8 آلاف نوع من العنب بين أسود، وأبيض، وأخضر، وأحمر وألوان أخرى، ولكن أي عنب أكثر فائدة للصحة ولماذا، وهل يفضل أكل العنب ببذوره أم بدونها؟
اعتبر الرئيس البولندي أندريه دودا، المعلومات المتعلقة بانتقال عدد من مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى بيلاروس بأنها "إشارات سلبية للغاية" بالنسبة لبلاده.
أغلق نادي النصر السعودي صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الدولي المغربي حكيم زياش من نادي تشيلسي حسبما أكد خبير سوق انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو.
واصل مؤشر واردات مصر من السيارات تراجعه المستمر منذ منتصف العام الماضي 2022، حيث سجلت القيمة الإجمالية لواردات سيارات الركوب نحو 72 مليونا، و890 ألف دولار حتى مارس الماضي.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير دبابات ومدرعات أوكرانية على محوري زابوروجيه وجنوب دونيتسك.
أعربت السفارة السعودية لدى القاهرة اليوم الثلاثاء، عن خالص العزاء والمواساة لشعب مصر الشقيقة في ضحايا حادثة انهيار مبنى محافظة الإسكندرية.
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأنه لن يمنع المواطنين البيلاروسيين من الانضمام إلى مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، لكن عليهم أن يفهموا الخطر المميت لمثل هذا العمل.
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن بلاده "تريد إنشاء حضارة جديدة للغد" من خلال مشروع نيوم.
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الدولة الروسية لا علاقة لها بمشاريع أو نشاط مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في إفريقيا.
هنأ الرئيس فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك، وأشاد بدور المسلمين في روسيا بتعزيز السلم الأهلي والطائفي والحفاظ على القيم الأسرية في البلاد.
أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن وفدا يضم مسؤولين في نادي الهلال السعودي يتواجد حاليا في باريس لحسم صفقة التعاقد مع أحد نجومي سان جيرمان.
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم الثلاثاء، القبض على عناصر مجموعة من الإرهابيين انتشروا في مناطق متفرقة من البلاد.
كشفت وسائل الإعلام عن هوية الشاب الذي قتلته الشرطة الفرنسية بدعوى عدم امتثاله لأوامرها، وقالت إنه من أصول عربية وعمره 17 عاما.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مخازن وقود ومقرات قيادة لقوات كييف وتكبيدها أكثر من 670 قتيلا بينهم مرتزقة، بضربات صاروخية دقيقة على عدة محاور.
أفادت قناة "سي إن إن" بأن الاستخبارات الأمريكية جمعت معلومات مفصلة ودقيقة عن خطط مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين قبل تمرده، لكنها لم تكشف عنه للحلفاء.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو أرسلت طائرة للولايات المتحدة للعودة بأفراد من البعثة الدبلوماسية أتموا فترة إقامتهم المحددة بثلاث سنوات.
علق أستاذ هندسة الطرق والنقل عبد الله أبو خضرة، على مشروع القطار السريع لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تستعد البلاد لاستلام أول قطار سريع في تاريخها نوفمبر المقبل.
قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن عملاء المخابرات الأمريكية يقتربون من موظفي البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في الشوارع ويعرضون التعاون.
نفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في جنين، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، مؤكدة أن تبني مثل هذه الأعمال يكون من خلال مواقع القسام الرسمية.
خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحا إنه "باع العديد من أسرار الدولة" و"الكثير من الأشياء المهمة للغاية".
صرح قائد قوات "أحمد" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، بأن الأوامر التي صدرت من قبل الإدارة الروسية بعدم إطلاق النار على متمردي "فاغنر" منعت إراقة دماء الأخوة الروس.
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إنه في حال لم تنجح أوكرانيا في ساحة المعركة في الأسابيع القليلة المقبلة، فإنها ستخسر أراضيها لسنوات عديدة.
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد" حول تغير ملحوظ في سياسة الصين الخارجية.
فيما كان ريال مدريد الفريق الوحيد الذي أبدى رغبته بشكل علني لضم كيليان مبابي، دخل ليفربول بشكل مفاجئ سباق التعاقد مع الدولي الفرنسي الذي ما زال الغموض يكتنف مستقبله مع سان جيرمان.
قال مصدر مسؤول بوزارة النقل المصرية، إن الوزارة تتابع مع شركة سيمنز الألمانية تصنيع القطارات المقرر تشغيلها على خطوط مشروع القطار السريع بين المحافظات.
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقاتلي وقادة مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة أمام 3 خيارات وذلك بعد محاولة التمرد الفاشلة.
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار جونيور، لا يفضل الانتقال إلى الدوري السعودي لأنه يستمتع بحياته في العاصمة الفرنسية.
كسبت ماليزيا أمام القضاء الهولندي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية رفعها ضدها ورثة سلطان فيليبيني يطالبونها بدفع تعويضات بقيمة 14.9 مليار دولار بموجب اتفاقية تعود إلى القرن التاسع.
يستعد الخبراء الروس لاختبار مسيرة انتحارية جديدة قادرة على التحليق 25 كم، أخطر من الصاروخ.
أفادت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء بأن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى اتصالا هاتفيا من تظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
سجلت الكاميرا في منطقة خوتر لينينا في مدينة كراسنودار الروسية لحظة مروعة حيث ضربت صاعقة برق رجلا أثناء جريه في موقف للسيارات، فمات فورا، حسبما جاء في بيان شرطة كراسنودار.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، خلال محادثات في موسكو مع وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز ميرا، إن هافانا كانت ولا تزال أهم حليف لروسيا في منطقة الكاريبي.
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك اتجاها جادا في باريس سان جيرمان، للاستفادة ماديا من مهاجم الفريق الدولي الفرنسي كيليان مبابي.
تحدثت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس عن إعلان ألمانيا إبرام صفقة مع البنك المركزي المصري حول مبادلة ديون مصرية بقيمة 54 مليون يورو.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لثور هائج وهو يصول ويجول في شوارع العاصمة السعودية الرياض.
أعلنت حكومة إسرائيل اليوم الثلاثاء أنها صادرت ملايين الدولارات من العملات المشفرة من حسابات أرسلت أو تلقت أموالا في مخططات تمويل مزعومة للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني.
تمكن أطباء روس من إنقاذ حياة سيدة بأعجوبة بعد أن اخترقت رقبتها حربة مخصصة لصيد السمك.
تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من جمهورية تيفا الروسية يظهر عجلا صغيرا يتحدى قطيع الخيول راكضا معه.. وانتشر الفيديو كأحد أكثر الفيديوهات تحفيزا على الثقة بالنفس.
شغلت مجموعة "فاغنر" أو من يسمونهم أحيانا "الموسيقيين" أو "الأوركسترا" عناوين وسائل الإعلام العالمية بعد محاولتها التمرد المسلح في 24 يونيو.
ارتفعت نسبة شراء السعوديين للمساكن في تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 79.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، ليبلغ عددها 296 مسكنا.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يوم 30 ديسمبر 2006، الموافق لعيد الأضحى آنذاك.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن هناك أسبابا لتوجيه دعوة سياسية من "الناتو" لكييف للانضمام إلى الحلف في القمة المقبلة بفيلنوس.
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسعى من خلال مشروع نيوم إلى صناعة الحضارة الجديدة للغد وتشجع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة لصالح الكوكب.
قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بخصوص التوصل إلى اتفاق مع مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، أنه ليس وسيطا، ولكنه مشارك في الأحداث مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
حسم النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول موقفه من الانتقال للدوري السعودي لكرة القدم هذا الصيف.
علق الخبير الاقتصادي المصري هانى أبو الفتوح على ظهور ألوان علم المثليين على العملة الجديدة في مصر من فئة 20 جنيها، وما أثاره ذلك من جدل في البلاد.
كشفت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، مصير الجثامين المصرية التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن بعد حادثة انقلاب المركب بالقرب من السواحل اليونانية.
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأثره بمقتل مراهق على أيدي الشرطة قالت وسائل الإعلام إنه من أصل جزائري، ودعت الحكومة إلى التهدئة بعد ليلة طويلة من المواجهات في ضواحي باريس.
قرر مشجع برازيلي أن يورث بعد مماته كل ما يملك لنيمار، للتعبير للنجم البرازيلي عن حبه وعشقه.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو ملفت لنجم منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد النني وهو يؤدي مناسك الحج في السعودية.
حذر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من أنه يجب عدم التراخي في مواجهة وباء كوفيد-19 الذي يتسبب بأكثر من ألف وفاة أسبوعيا في أوروبا.
كشفت رئيسة حزب "الدستور" المصري جميلة إسماعيل، موقفها من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، المزمع إجراؤها العام المقبل.
أعرب نجم نادي باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن غضبه من مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة الفرنسية عند إشارة مرور في محيط باريس الليلة الماضية.
أكد المستشار السابق في البنتاغون، دوغلاس ماكريغور، أن الخطوة التالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواجهته مع نظام كييف، هي التحرير الكامل لجميع أراضي شرق أوكرانيا.
أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة عن إبرام صفقة متبادلة بالنيابة عن الحكومة الألمانية، مع البنك المركزي المصري حول مبادلة ديون مصرية بقيمة 54 مليون يورو.
تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ستكون الأهم في التاريخ، معتبرا أن البلاد في حالة انهيار.
تساءل المذيع الأمريكي المعروف تاكر كارلسون عن السبب في حالة الحرب مع روسيا، وعن الأسباب المنطقية التي يمكن أن تبرر ذلك.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر تشكيل عصابي بجنوب سيناء، قدرت قيمتها المالية بنحو 35 مليون جنيه.
يتبادر إلى الذهن كلما ذكر اسم مايك تايسون وجه متجهم بملامح قاسية، وأسنان تقطع طرف إذن في حلبة ملاكمة مضاءة تحيط بها جموع غفيرة من المتابعين المتحمسين.
أعلنت الخارجية الأمريكية أن بود واشنطن أن يتم حل جماعة "فاغنر" العسكرية الروسية وتسليم مؤسسها يفغيني بريغوجين للولايات المتحدة.
تحدث رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي سمير فرج لـRT عن خطة تسليح الجيش المصري، وسبب قلق إسرائيل إزاء حصول مصر على أسلحة جديدة.
تمرد "فاغنر" المسلح: ما الذي حدث ولِمَ انتهى العصيان بسرعة؟ كيف ستقارب قيادة روسيا مخلفات التمرد؟
انتقد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، تصريحات رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، بشأن الوضع في أوكرانيا، قائلا إن أوربان "لا يحترم سمعة بلاده".
اعترف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بأن كييف تدرك أن "الناتو" لن يعرض عليها عضويته في هذه المرحلة "في ظل استمرار القتال".
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