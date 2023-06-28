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لحظة انطلاق صاروخ "سويوز" الروسي حاملا 43 قمرا صناعيا إلى الفضاء

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شهدت قاعدة فوستوتشني شرقي روسيا إطلاق صاروخ "سويوز" يحمل قمر "ميتيور-ام 2-3" للدراسات الجوية والمائية، و42 قمرا أخرى.

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المصدر: روسكوسموس

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