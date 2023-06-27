بوتين يطلب الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الطيارين الذين قتلوا خلال تمرد "فاغنر"

كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرّد المسلح مؤخرا، وطلب الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا هذا التمرد.

وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت تمردا مسلحا أعلنته قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.

وفي وقت لاحق انسحبت قوات "فاغنر" من المدينة بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس وكفّ البحث عنه، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع الروسية.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس بوتين.

المصدر: RT