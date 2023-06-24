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من قمرة قيادة طائرة برمائية بي-200 أثناء إخمادها حرائق الغابات في روسيا

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وصلت طائرة برمائية من طراز "بي-200" إلى ماغادان في شمال شرق روسيا للمشاركة في إخماد حرائق الغابات المنتشرة فيها.

وأظهرت اللقطات المسجلة من قمرة القيادة عملية إطفاء الحرائق بمساعدة طائرة، حيث تقوم بسحب المياه من بحر أوخوتسك ورشها في منطقة الحريق.

وتعليقا على مميزات طائرة بي-200 في إخماد الحرائق قال مدير مؤسسة "كوليما للطيران" مكسيم ستارتسيف إن الطائرة البرمائية قادرة على سحب 12 طنا من المياه في مرة واحدة خلال 12 ثانية من الخزانات المائية النائية وتتفوق عدة مرات على المروحيات من حيث الطول وحجم المياه المصروفة.

المصدر: رابتلي

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