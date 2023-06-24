شاهد.. شاحنة محترقة تتسبب بإطلاق ألعاب نارية مفاجئة وغير مخططة في ضواحي موسكو

اشتعلت النيران في شاحنة كانت تسير على أحد الطرق السريعة في ضواحي موسكو، مما تسبب بإطلاق خاطئ لألعاب نارية كانت بداخلها.

وتظهر اللقطات مقطورة شاحنة محترقة وأعمدة من الدخان وألعاب نارية تطلق بطريقة عشوائية في اتجاهات مختلفة.

وأوضحت وسائل الإعلام نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الشؤون الداخلية الروسية في مقاطعة موسكو أن مقطورة قد انفصلت عن الشاحنة خلال سيرها على الطريق واشتعلت النيران فيها. وأضافت الإدارة أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

المصدر: رابتلي