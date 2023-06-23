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الآلاف يتجمعون في ستونهنج للاحتفال بالانقلاب الصيفي

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الآلاف يتجمعون في ستونهنج للاحتفال بالانقلاب الصيفي
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تجمعت حشود من الناس في ستونهنج في إنجلترا للترحيب بالانقلاب الصيفي، وذلك للمرة الثانية منذ انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك كنوع من الطقوس منذ آلاف السنين حيث تتوافد الناس للمنطقة. من أجل رؤية شروق الشمس في أول أيام الانقلاب الصيفي بنصف الكرة الشمالي.

ويسافر الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم للاحتفال. ويتماشى تشكيل ستونهنج المميز مع شروق الشمس في منتصف الصيف وغروبها في منتصف الشتاء.

المصدر: RT

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