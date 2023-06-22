مراقبة متحف لبوتين: التزموا بالنظام!

بمناسبة يوم الذكرى والحزن، 22 يونيو، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة متحف النصر، حيث زار الرئيس محاكاة لإحدى محطات مترو الأنفاق التي كانت تعمل أثناء الهجوم على موسكو.

يأتي ذلك في إطار المعرض التاريخي والفني "معركة موسكو. النصر الأول!"، وهو مكرس للذكرى الثمانين لمعركة موسكو.

وقد عرض، على وجه الخصوص، على الرئيس كيف كانت محطة مترو "ماياكوفسكايا" تعمل خلال الحرب. وقد رافق الرئيس في زيارته نائب أمين الغرفة العامة ألكسندر شكولنيك، حيث قام بصحبة الرئيس بجولة في مساحة الوسائط المتعددة المخصصة للمشروع التاريخي الوطني "وجوه النصر"، وهي قاعدة بيانات للمحاربين القدامى.

المصدر: RT