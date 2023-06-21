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فرقة "تيري" الموسيقية البرازيلية تعيش لحظات رعب في الأجواء

فيديوهات

فرقة
الصورة ملتقطة من الفيديو
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثق من خلالها ركاب طائرة خاصة لحظات رعب عاشوها بعد انفتاح باب الطوارئ بالخطأ أثناء طيرانها.

تداول وحسب المعلومات فإن الطائرة هي لفرقة "تيري" الموسيقية البرازيلية، وقد مر ركابها بلحظات من الرعب أثناء رحلتها الى ولاية "باهيا" البرازيلية، حيث انفتح باب الطوارئ بالخطأ، ما اضطر الطيار للعودة لمطار "ساو لويس " مرة أخرى، دون أن تتسبب الحادثة بأي أذى للركاب.

المصدر: abc news

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