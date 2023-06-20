الحرس الجمهوري السوري يرسل تعزيزات إلى شمال سوريا

أظهرت لقطات سجلت يوم الاثنين قافلة من الشاحنات تحمل عربات مدرعة ودبابات تسير باتجاه شمال سوريا عبر خان شيخون.

وحسب مصادر محلية، فإن القافلة تنتمي إلى اللواء 105 للحرس الجمهوري وتضم مدرعات ودبابات.

وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن هذه التعزيزات جاءت بعد تصاعد هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية خلال الأيام الماضية.

وقتل 5 جنود سوريين وأصيب ضابط في الجيش السوري إثر استهداف سيارتهم العسكرية بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون على أحد الطرق الفرعية بريف دير الزور، شرقي سوريا يوم الاثنين.

المصدر: رابتلي