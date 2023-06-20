سفن أسطول المحيط الهادئ تدمر عدوا وهميا خلال التدريبات في بحري اليابان وأوخوتسك

أجرت أطقم سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ المرحلة النهائية ة للتدريبات العملياتية في مياه بحري اليابان وأوخوتسك، حيث تدربت على تدمير مفرزة سفن عدو وهمي.

وفي إطار التدريبات نشرت أنظمة الصواريخ الساحلية "بال" و"باستيون" لتدمير فرقة من سفن العدو الوهمية باستخدام عمليات الإطلاق الإلكترونية. كما صدت المجموعات التكتيكية البحرية في المناطق المحددة ضربة صاروخية ضخمة للعدو ونفذت قصفا مدفعيا على أهداف تحاكي مجموعات الضربة البحرية لعدو وهمي.

ونفذت أطقم مروحيات "كا-27" التابعة للطيران البحري استطلاعا جويا لمناطق نشر المجموعات البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، كما قامت بحل مهام البحث والكشف عن غواصات العدو الوهمي باستخدام المحطات المائية الصوتية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية