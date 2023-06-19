الدفاع الروسية: الاستيلاء على مدرعة فرنسية في جمهورية دونيتسك

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر مدرعة فرنسية من طراز "AMX-10RC" استولت عليها القوات الروسية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

ويظهر مقطع من هاتف أحد الجنود الروس لقطات لمركبة فرنسية تركها الطاقم الأوكراني وبجانبها على الأرض يوجد دليل مفصل لأهم ميزاتها.

وأوضحت الوزارة أن المركبة تقع في ضواحي قرية نوفودونيتسكويه إلى جانب أكثر من 50 قطعة أخرى من المعدات المعطلة للعدو.

المصدر: نوفوستي