الدفاع الروسية: الاستيلاء على مدرعة فرنسية في جمهورية دونيتسك
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vj3d
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر مدرعة فرنسية من طراز "AMX-10RC" استولت عليها القوات الروسية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويظهر مقطع من هاتف أحد الجنود الروس لقطات لمركبة فرنسية تركها الطاقم الأوكراني وبجانبها على الأرض يوجد دليل مفصل لأهم ميزاتها.
وأوضحت الوزارة أن المركبة تقع في ضواحي قرية نوفودونيتسكويه إلى جانب أكثر من 50 قطعة أخرى من المعدات المعطلة للعدو.
المصدر: نوفوستي