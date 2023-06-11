وصول جثث جنود عراقيين إلى بغداد قتلوا على يد تنظيم داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن مقتل ضابطين اثنين وإصابة 3 جنود في هجوم دبره تنظيم داعش ضد نقطة عسكرية في محافظة كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن عناصر إرهابية أقدموا بالساعة 22:00 ومن يوم أمس بالتعرض بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تابعة الى اللواء 32 بالفرقة 8 في الجيش العراقي قرب قرية تل الورد بناحية الملتقى في قضاء الدبس ضمن محافظة كركوك، مما أدى الى مقتل ضابطين اثنين أحدهما برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول وإصابة ثلاثة من الجنود.

وقال الجيش العراقي في بيان إن هذا الهجوم جاء ردا على "الضربات الموجعة والعمليات النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة البطلة ضمن قواطع المسؤولية والتي كبدت عناصر عصابات "داعش" خسائر كبيرة في الأرواح وقتلت مجموعة كبيرة من قياداتها".

المصدر: وكالات