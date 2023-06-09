كلاب تخرج عن سيطرة صاحبها وتهاجم بشراسة امرأة في لندن

تعرضت امرأة لهجوم شرس من طرف 3 كلاب خرجت عن سيطرة صاحبها، وسط حديقة في لندن، مما تسبب لها بجروح خطرة في ذراعها ووجهها نقلت على أثرها للمستشفى.

وانتشرت لقطات مؤلمة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر الكلاب، التي يبدو أنها من سلالة الفتوة الأمريكية، وهي تهاجم امرأة بينما كان يحاول مالك الحيوانات السيطرة عليها، لكن دون جدوى.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الوطنية البريطانية إن هجمات الكلاب في لندن تتزايد بشكل كبير، في 2022 كان هناك 9000 اعتداء من كلاب على الناس، مات منهم 4 أطفال.

المصدر: ميرور