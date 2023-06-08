شاهد.. لماذا تختفي نيويورك تحت الدخان البرتقالي؟

التقطت طائرة مسيرة لقطات توثق حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في دوني كريك في كولومبيا البريطانية في كندا يوم الأربعاء.

وتظهر لقطات جوية نشرتها خدمات مكافحة حرائق الغابات في مقاطعة كولومبيا البريطانية دخانا كثيفا يتصاعد في الهواء مع اندلاع الحرائق التي تتسع إلى آلاف الهكتارات.

وطلب المسؤولون الكنديون من الدول الأخرى مساعدة إضافية في حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد والتي تسببت بنزوح 20000 شخص وتدهور جودة الهواء في شمال شرق ووسط الغرب ووسط المحيط الأطلسي.

كما غطى دخان ناجم عن حرائق الغابات في كندا مدينة نيويورك الأمريكية التي احتلت المرتبة الثانية من حيث رداءة الهواء في العالم.

المصدر: رابتلي